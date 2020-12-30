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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kovid-19 aşısının aracı firma vasıtasıyla alındığı iddialarına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının "aracı firma" vasıtasıyla alındığı iddialarının doğruyu yansıtmadığını açıkladı.

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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, basında yer alan haberler üzerine konuyla ilgili bilgilendirme yapma ihtiyacı doğduğunu dile getirdi. Aşı konusunda görüşmelerin doğrudan üretici firmalarla yürütüldüğünü daha önce de söylediğini aktaran Koca, "aracı firma" iddiasının bir fotoğrafta yazan ilaç firmasının adı kullanılarak sürdürüldüğünü belirtti.

Söz konusu iddiaları "iftira" olarak niteleyen Koca, "Biontech ve Oxford aşısı dahil olmak üzere tüm aşı üreticileri ile devlet olarak bizzat aracısız görüştük. Devletimiz adına Devlet Malzeme Ofisimiz, Sinovac firması ile görüşmüş ve Türkiye'deki temsilcileri olan Keymen İlaç A.Ş. ile de lojistik süreci takip etmiştir. Sinovac firmasının Türkiye'deki tek yetkili distribütörü Keymen İlaç A.Ş. firmasıdır. Üstelik 7 yıldır bu durum böyledir." ifadelerine yer verdi.

"Distribütörün yetki ve sorumluluğu temsil ve lojistik ile sınırlıdır"
Bakan Koca, açıklamasında, Kovid-19 aşısının alındığı Sinovac firmasının Türkiye'deki distribütörünün yetki ve sorumluluğuna da değindi.

Koca, konuya ilişkin, "Yukarıdaki bilgilerin de açık şekilde anlaşılacağı üzere tüm görüşmeler doğrudan üretici şirketlerle yapılmaktadır. Anlaşmanın idari ve mali tüm koşulları distribütörden bağımsız olarak ana üretici ile yapılan görüşmelerde belirlenmiştir. Distribütörün yetki ve sorumluluğu Sinovac'ı temsil ve lojistik ile sınırlıdır. Bu anlaştığımız ve görüşmelerin devam ettiği tüm aşılar için böyledir." değerlendirmesini paylaştı.

Bakan Koca, söz konusu açıklamadan sonra kimseden özür dilemesini ya da mahcup olmasını beklemediğini belirterek, "Salgına karşı ancak birlikte mücadele edersek başarılı olabiliriz. Somut olmayan zanlarla salgın yönetimini ve aşılama programını gölgeleyecek beyanlarda bulunulmamasını rica ederim. Milletimiz irfan sahibidir. Hakikati görür ve ona sahip çıkar." ifadelerini kullandı.

Üretici firmanın mektubundan
Bakan Koca'nın açıklamasında, Sinovac firmasının mektubu da yer aldı.

Buna göre söz konusu mektup içeriğinde, "Keymen Türkiye ve Azerbaycan'daki tek yetkili distribütörümüzdür. Kovid-19 aşısına yönelik tüm görüşmeleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlıkları ile Sinovac doğrudan müzakere ederek yürütmektedir. Keymen Sinovac'ı, Devlet Malzeme Ofisi de Türkiye'yi temsil etmektedir." ifadelerinin kullanıldığı aktarıldı.

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