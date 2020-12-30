Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları Türkiye'ye geldi

Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk partisini taşıyan uçak, Türkiye'ye geldi.

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Kovid-19 aşılarını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçak, saat 05.44'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Türkiye saati ile 19.50'de Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından hareket eden uçağın Ankara'ya inişi ile aşıların bulunduğu konteynerler, uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı.

14 gün test edilecek

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılarımızı getiren uçak Esenboğa Havalimanımıza ulaştı. 14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak. Testleri biter bitmez ise aşılama programımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşecek. Birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

Necmi İlhan aşılamanın ayrıntılarını anlattı

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan aşıyla ilgili detaylı bilgileri paylaştı. Aşılama ise 4 aşamada olacak. Prof. İlhan, aşılamanın merak edilen detaylarını anlattı:

Çin aşısı için 2 ve 8 derece arası, yani normal buzdolabı koşullarında bir saklama alanı gerekiyor. Saklaması kolay. Gelen aşılar Sağlık Bakanlığı’nın uluslararası akreditasyonuna sahip Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarında, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) yetkilileriyle değerlendirilecek. Bu sırada faz-3 çalışması da tamamlanacak. Sonra uygun koşullarda illere dağıtılacak. Aşılama da bundan sonra başlayacak. Bu süreç tüm aşılar için geçerli olacak. Kimlerin ne zaman aşı olacağının planı hazırlanıyor. Ankara’daki ana depo uluslararası standartlarda. Aşılama hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde yapılacak. Sağlık personeli, 65 yaş üstü kişiler ile huzurevinde kalan ve uygun yaştaki engelli bireyler ilk olarak aşılanacak. Her vatandaş iki doz aşı olacak.

Kim nasıl aşılanacak?

Çin’den gelecek 3 milyon doz aşı ile ilgili planlamalar yapılıyor. Her vatandaşa iki doz aşı vurulacağı için ilk aşamada 1.5 milyon kişiye aşı yapılacak. 65 yaş üstü ve kronik hastalar, sıranın kendilerine ne zaman geldiğini sağlık Bakanlığı’nın e-Nabız sisteminden görülebilecek. e-Nabız uygulamasına giremeyenler aile hekimlerinden aşı sırasının kendilerine ne zaman geleceğini öğrenebilecek. Aşılama 4 aşamada yapılacak:

- Aşıda öncelikli olarak sağlık çalışanlarından başlanacak. Sağlık çalışanlarından sonra 65 yaş üzeri kronik hastalığı olanların öncelenmesi planlanıyor. Bu arada toplu ve kalabalık yerde kalan yaşlı ve engellilerin aşılanması hedefleniyor. Toplum ağırlıklı olarak aile sağlığı merkezlerinde aşılanacak.

- İkinci aşamada ise toplumda yüksek riskli ortamlarda, kritik işlerde çalışanların aşılanması düşünülüyor. Bunlar arasında askerler, polisler, adliye ve yargı hizmetlerinde çalışanlar, öğretmenler, akademik personel, gıda sektöründe çalışanlar, toplum için lojistik öneme sahip yerlerde çalışanlar (belediye hizmetleri, elektrik, su, çöp toplama, itfaiye, kargo görevlileri) sayılıyor.

- Daha sonraki planlamada 50 ile 64 yaş arası kronik hastalığı olanlar ve 50-64 yaş arası diğer kişiler ile 50 yaş altı kronik hastalığı olanlar bulunacak.

- Son aşamada 18-49 yaş arası genç yetişkinler aşılanacak.