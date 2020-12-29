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Antalya Serik'te pazarda hazır mezar tezgahı açıldı

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde semt pazarına kamyonetiyle gelen hazır mezar firması temsilcisi tezgah açtı. 650 lira fiyat etiketinin bulunduğu hazır mezarı satan firmanın satış sorumlusu Ali Serter, "Halkın ihtiyacını gidermek amacıyla pazar pazar, köy köy dolaşıyoruz. Pazar yerinde olması genelde ilginç bulunuyor" dedi.

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ANTALYA'nın Serik ilçesi Merkez Mahallesi'nde salı günleri kurulan pazar yerinin yakınında kamyonetin üzerine yüklenen mermer mezarları görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Mezarların pazar yerinde olmasına önce anlam veremeyen çevredekiler, "Hazır mezar 650 TL" ifadesinin yer aldığı afişi görünce durumu anladı. Bir mermer firmasının tanıtım yapmak amacıyla kamyonet üzerine yüklediği mezarları pazar yerine getirdiği anlaşıldı. Çevredekilerden bazıları durumu şaşkınlıkla, bazıları ise gülümseyerek karşıladı.

Pazar yerine gelirken kamyonet üzerindeki mezarları gören Mehmet Kısa, "Ben şimdiden yaptırayım bu taşı. Mecbur yaptırmak zorundayız. Öldüğünde başkası yaptırmasın, şimdiden yaptır koy. Hepimiz bir gün öleceğiz. Yeri de hazır, ben ölünce defnederler" dedi.

"Pazar yerinde olması ilginç bulunuyor"

Firmanın satış sorumlusu Ali Serter, "Biz halkın ihtiyacını gidermek amacıyla ülkemizde artık bir kültür haline gelmiş olan kabir kaldırma işini yapmak için pazar pazar, köy köy dolaşıyoruz. Uygun fiyatlı, köylümüzün ihtiyacını karşılamak için bu işi yapmaktayız. Pazar yerinde olması genelde ilginç bulunuyor. Ancak akla gelen bir şey olduğu için normal karşılanıyor. Genelde sipariş vermek için değil, dikkat çektiği için geliyorlar. İhtiyacı olanın da ihtiyacını karşılıyoruz" diye konuştu.

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