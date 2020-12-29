Fahrettin Koca duyurdu: Aşılar yola çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den alınan inaktif aşıların ilk bölümünün saat 19.50 itibariyle Pekin'den yola çıktığını duyurdu. Bakan Koca, aşılarla ilgili gelişmeleri duyurmaya devam ettiğini söyledi.Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den alınan koronavirüs aşılarının yola çıktığını duyurdu.
Twitter hesabından aşıyla ilgili gelişmeleri duyurmaya devam eden Koca, aşıların ilk bölümünün Pekin'den Türkiye'ye doğru yola çıktığını söyledi.
İşte Bakan Koca'nın açıklaması;
"İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak Türkiye saati ile 19.50’de Pekin havalimanından havalandı. Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz."