BIST 1.457
DOLAR 7,36
EURO 9,02
ALTIN 444,42
HABER /  OTOMOBİL

Ethem Sancak, yerli otomobil TOGG'un Yönetim Kurulu'ndan istifa etti

TÜRKİYE'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Üyesi Ethem Sancak istifa etti. Sancak'ın yerine BMC İcra Kurulu Başkanı Bülent Denkdemir seçildi.

Abone ol

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, TOGG Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin genel kurul toplantısında Ethem Sancak’ın istifası sonrasında yerine BMC İcra Kurulu Başkanı Bülent Denkdemir’in yönetim kurulu başkanlığına gelmesine oybirliği ile karar verildi.

TOGG’un web sayfasında da Ethem Sancak’ın yerine Bülent Denkdemir’in yer aldığı görüldü.

TOGG’un yönetim yapısında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarciklıoğlu yürütüyor. Tuncay Özilhan ve Taha Yasin Öztürk Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde bulunurken, kurulda Kamilhan Süleyman Yazıcı, Bülent Denkdemir, İnan Kıraç, Okan Baş, İzzet Serhat Demir, Osman Yılmaz, Ahmet Nazif Zorlu ve Bekir Cem Köksal üye olarak yer alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonsporlu Joao Pereira'dan ayrılık haberlerine esprili yanıt
İzmit'te tamir etmeye çalıştığı çekicinin altında can verdi yakınları kahroldu
Kayseri'de koronavirüsten ölen eşinin yerine başkan seçildi
Olay yeri Gaziantep! Şizofreni hastası, pompalı tüfekle annesini öldürdü
Muğla'da kilometrelerce kuyruk oluştu şehirde trafik kilitlendi
Denizli'de estetik uzmanı doktor koronavirüsten hayatını kaybetti
CHP'li Vekil Başarır'ın iddiası: Hakim-savcı atamalarını bir plazadaki 4 avukat yapıyor
İzmir'de 'annemi öldürdüm' demişti! Emniyette ve adliyede bakın ne yaptı
Samsun'da deprem istismarcısı çetenin lideri: Kimseye inanıp da böyle para göndermeyin
Masumlar Apartmanı Naci'nin çocuk hali kim oynuyor gerçek adı?
Yorumlar 1 yorum