Naci'nin karısı Gülrü kim Masumlar Apartmanı kim oynuyor?

TRT 1 ekranlarının en çok izlenen dizisi Masumlar Apartmanı'na son gelen karakter Nacı ilgiyle izlenirken diziye şimdi de Naci'nin eşi katılıyor. Peki Safiye'nin sevgilisi Naci kiminle evli, karısı kim? Dizide Naci'nin karısı Gülrü'yu Pervin Bağdat oynayacak. İşte Pervin Bağdat hakkında merak edilenler....

Abone ol

Masumlar Apartmanı Safiye'nin başına bela olacak bir karakter daha diziye dahil oluyor. Öğretmen Naci'nin karısı kadroya girdi birçok seyirci Naci'nin eşi kim, kim oynayacak araştırması yapmaya başladı. alı günleri yayınlanan dizide Naci'nin eşini Pervin Bağdat canlandıracak. Peki, Masumlar Apartmanı’nda Naci’nin eşi kim? İşte Pervin Bağdat hakkında detaylar…

Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosuna yeni bir isim katıldı. Safiye'si Ezgi Mola'nın gençlik aşkı Naci'nin gelişiyle hareketlenen Masumlar Apartmanı’na son olarak Naci'nin eşi de dahil oldu. Salı günleri yayınlanan dizide Naci'nin eşini Pervin Bağdat canlandıracak. Peki, Masumlar Apartmanı’nda Naci’nin eşi kim? İşte Pervin Bağdat hakkında detaylar…

Konusu ve karakterleriyle sık sık sosyal medyaya da konu olan Masumlar Apartmanı kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oldu. Pervin Bağdat, Safiye'nin eski aşkı Naci'nin eşi rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

1981 yılında dünyaya gelen Pervin Bağdat, Bilkent Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun oldu.

İlk oyunculuk deneyimini 2000 yılında Bizim Evin Halleri isimli dizide Kamuran karakteri ile gerçekleştirdi.

Daha sonra Dabbe Bir Cin Vakası, Htr2b Dönüşüm, Azap Çavuşu, Ağlatan Dans, Bir Don Juan Öldürmek, 7YÜZ, Daha ve Kayseri Aslanı: Çin İşi gibi sinema ve dizilerde rol aldı.

Ayrıca 2017 yılında Kürklü Venüs isimli tiyatro oyununun kadrosunda yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda Şekerpare, Kerbela, Ankara Devlet Tiyatrosu’nda Galilei’nin Yaşamı. Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda Aklı Havada ve Medeni Hali Kadın, Ya Da Tiyatrosu’nda ise Body Peeling gibi oyunlarda yer almıştır.