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Olay yeri Gaziantep! Şizofreni hastası, pompalı tüfekle annesini öldürdü

 GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, şizofreni hastası Uğur Dönmez, evde tartıştığı annesini pompalı tüfekle rehin aldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen özel harekat polisleri evin bulunduğu sokağı ablukaya aldı. 45 dakika sonra teslim olan Uğur Dönmez'in annesini öldürdüğü ortaya çıktı. Sağlık ekipleri anne Dönmez'in başından vurulduğunu belirledi. 

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, şizofreni hastası Uğur Dönmez tartıştığı annesi Vesile Dönmez'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Kendisini eve kilitleyen Dönmez, polis ekiplerinin 45 dakika süren ikna çabasının ardından teslim oldu. 

Uğur Dönmez, gözaltına alınırken, eve giren sağlık ekibi de yaptığı kontrolde Vesile Dönmez'in başından vurulduğunu belirledi. 

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