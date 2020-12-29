BIST 1.457
DOLAR 7,36
EURO 9,02
ALTIN 444,42
HABER /  GÜNCEL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Meslektaşım Aylin Sözer’in bir caninin kurbanı olması çok acı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer'in öldürülmesinden duyduğu üzüntüyü belirterek, "En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı. Lanetliyor; ailesi ve öğrencilerine sabır diliyorum." ifadesini kullandı.

Abone ol

Bakan Selçuk, İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan, öğretim görevlisi Aylin Sözer'e ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.   

Bakan Selçuk, "Genç bir meslektaşım, kıymetli bir eğitimci Dr. Aylin Sözer'in vahşice katledildiği haberinin üzüntüsü içindeyim. En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı. Lanetliyor; ailesi ve öğrencilerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Haberler
Üniversite hocası Aylin Sözer vahşice öldürüldü! Katili eski sevgilisi çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Ordu'da mahkemede kan donduran sözler: Banyodan ağır koku geliyordu
Ali Babacan, DEVA Partisi Genel Başkanlığı'na seçildi
Bolu'da ağırlığa dayanamayıp devrildi! Feci şekilde can verdi
Sakarya'da anneleri sanıp toprağa verdikleri kişi başkası çıktı! Özel hastane skandala imza attı
Yılbaşı yasağı kaç gün genelgeye göre yasak kaçta başlıyor?
Akkuyu NGS'de kilit aşama tamamlandı! 7 günde yapıldı
AK Parti'li Turan: CHP'li vekilin 'davadan vazgeçin' dediği iddiası son derece vahim
Türkiye ile İngiltere arasında tarihi imzalar atıldı yeni dönem 1 Ocak 2021'de başlıyor
Küçükçekmece'de feci olay! 13. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
Eski bakan Erdoğan Bayraktar'dan Ali Babacan'a tepki: Hadi bakalım hadi
Yorumlar