Aylin Sözer öldürüldü! Kadın üniversite hocasını sevgilisi vahşice katletti
İSTANBUL Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Aylin Sözer, eski sevgilisi tarafından öldürüldü. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk haberi alınca vahşete tepki gösterdi.
İSTANBUL Maltepe'de işlenen öğretim üyesi cinayeti dehşete düşürdü. Kemal Delbe isimli şüpheli, eski sevgilisi olduğu öğrenilen ve özel bir üniversitede öğretim üyesi olan Aylin Sözer'i evinde esir aldı. Genç kadına 2 gün boyunca eziyet çektiren Kemal Delbe, üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi.
Linç edilmek istendi: Öğretim üyesi olan Aylin Sözer, feci olay sonrasında yanarak yaşamını yitirdi. Şüpheli olan eski sevgilisi Kemal Delbe ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırdı. Kemal Delbe gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu.
Ziya Selçuk'tan tepki: Öğretim üyesi olan Aylin Sözer'in vahşi bir cinayete kurban gitmesi eğitim camiasını yasa boğdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk twitter hesabından olaya tepki gösterdi ve şunları yazdı:
-Genç bir meslektaşım, kıymetli bir eğitimci Dr. #AylinSözer’in vahşice katledildiği haberinin üzüntüsü içindeyim. En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı. Lanetliyor; ailesi ve öğrencilerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.
2 gün esir almış! Kan donduran cinayete sebep olan caninin, Aylin Sözer'i öldürmeden önce 2 gün boyunca evinde esir tuttuğu ortaya çıktı. Aylin Sözer, eğitim danışmanlığı konusunda zaman zaman ekranlara çıkan bir isimdi... Geçtiğimiz yıllarda ATV ana haber bültenine konuk olmuş ve kadına yönelik şiddetin sebeplerini anlatmıştı.