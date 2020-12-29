Aylin Sözer öldürüldü! Kadın üniversite hocasını sevgilisi vahşice katletti

Ziya Selçuk'tan tepki: Öğretim üyesi olan Aylin Sözer'in vahşi bir cinayete kurban gitmesi eğitim camiasını yasa boğdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk twitter hesabından olaya tepki gösterdi ve şunları yazdı:

-Genç bir meslektaşım, kıymetli bir eğitimci Dr. #AylinSözer’in vahşice katledildiği haberinin üzüntüsü içindeyim. En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı. Lanetliyor; ailesi ve öğrencilerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.