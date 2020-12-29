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Küçükçekmece'de feci olay! 13. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

KÜÇÜKÇEKMECE'de 17 katlı binanın 13. katındaki dairede annesi temizlik yaptığı sırada pencereden sarkan 1,5 yaşındaki çocuk aşağıya düşerek hayatını kaybetti.

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Küçükçekmece'de 13. kattan düşen 1,5 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Atakent Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki sitede 17 katlı binanın 13. katındaki dairede annesi temizlik yaptığı sırada pencereden sarkan 1,5 yaşındaki Hümanaz Ç., dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Site sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye götürülen çocuk, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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