Eski bakan Erdoğan Bayraktar'dan Ali Babacan'a tepki: Hadi bakalım hadi

Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar, 28 Şubat süreci ile ilgili konuşmasında gözyaşlarını tutamayacan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Bayraktar,

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Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar, sosyal medya hesabından, isim vermeden DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a yüklendi. Sebebi ise; Ali Babacan'ın partisinin 1. Kongresinde yaptığı konuşmada 28 Şubat'ta yaşananları anlatıp ve gözyaşları dökmesi...

AK Parti'den “mancınıkla atıldığını" söyleyen Bayraktar, "Siz ise; zekanız, eğitiminiz ve Babanız sayesinde Bizlere horozluk yaptınız" diye yazdı.

'Hadi bakalım, Hadi!'

Bayraktar, mesajının devamında "Şimdi ise “Parti”nizin başındasınız. Tıpkı ateşin üstündeki kazan gibi. Hadi bakalım, Hadi!” ifadelerini kullandı.

İşte Bayraktar'ın paylaşımı: