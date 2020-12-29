Büyük panik! Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Pazartesi günü 5.2 ve 5.0 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Balkan ülkesi Hırvatistan'da, bugün 6.3'lük bir deprem meydana geldi. Deprem Bosna Hersek, Sırbistan ve Slovenya'da da hissedildi. Deprem sonrası başkent Zagreb'e yakın semtlerde bazı binalarda yıkım meydana geldi.

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Hırvatistan'ın Petrinja şehrinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezinden (EMSC) yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 12.20'de meydana gelen ve merkez üssü Petrinja şehri yakınları olan 6,3 büyüklüğündeki deprem sonrası Petrinja Belediye Başkanı Darinko Dumbovic, ülke genelindeki itfaiye ekiplerine yardım çağrısında bulundu.

Yerel medyadaki haberlerde, kentte çok sayıda binanın yıkıldığı, enkaz altında yaralıların olduğu belirtildi.

Petrinja'daki bir binanın enkazından baba ve oğlunun yaralı halde çıkartıldığına işaret edilen haberlerde, yaralıların hastaneye sevk edildiği bilgisine yer verildi.

Yardım ekipleri, Petrinja'ya sevk edildi

Hükümetten yapılan açıklamada, ülke genelindeki yardım ekiplerinin Petrinja'ya yönlendirildiği belirtilirken, başkent Zagreb'de de hissedilen deprem sonrası şehre giriş ve çıkışlarda yoğunluk yaşandığı ve telefon hatlarının kesildiği bildirildi.

Öte yandan, deprem, bölge ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan ve Slovenya'da da hissedilirken, 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından 4 ve 3 büyüklüğünde artçı sarsıntıların yaşandığı ifade edildi.

Bu arada, Petrinja'da dün art arda 5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş, bu depremler binalarda hasara yol açmıştı.