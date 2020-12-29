Diego Costa Atletico Madrid defterini kapattı! Sözleşmesi feshedildi

Adı Fenerbahçe, Başakşehir özellikle de Galatasaray'la anılan İspanyol forvet Diego Costa, Atletico Madrid ile yollarını ayırdı.

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İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid, Diego Costa'nın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Adı son günlerde Türk takımları ile transferde anılan Diego Costa, serbest oyuncu konumuna geldi. Diego Costa'nın ismi özellikle Galatasaray ile ciddi şekilde anılıyor. Öyle ki İspanyol basını da bu iddiayı sayfalarına taşıdı ve oyuncunun İstanbul'a transfer ihtimalinin olduğunu bildirdi. Galatasaray dışında Fenerbahçe ve Başakşehir'e de konu olan Diego Costa'nın yerine düşünülen isim de belli oldu.

AS'ın haberine göre, Atletico Madrid Diego Costa'nın ayrılması halinde planlarını hazırladı. İspanyol ekibi Costa'nın ayrılması durumunda Napoli'de forma giyen Arkadiusz Milik'i kadrosuna katmayı planlıyor.