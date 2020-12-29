Galatasaray'da Falcao yolcu devre arasında Diego Costa geliyor!

Ocak ayı transfer sezonuna Aytaç Kara transferiyle hızlı giriş yapmak isteyen Galatasaray, gol yolunu da Diego Costa ile çözmek istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, menajer Jorge Mendes'e Diego Costa transferi için talimat verdi. Falcao'ya kulüp bulunursa Costa'nın Sarı-Kırmızılı formayı giymesi an meselesi.

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Galatasaray'da Diego Costa operasyonu... Ceza sahası içinde hala dünyanın en iyi forvetlerinden biri olan Costa, Atletico Madrid'ten ayrılacak. Ocak ayında kadrosunu güçlü bir santraforla güçlendirmek isteyen Galatasaray'da ilk hedef Falcao'nun gönderilip yerine Diego Costa'nın getirilmesi. Galatasaray'ın Diego Costa hamlesinin ayrıntıları da belli oldu. Sarı kırmızılılar devre arasında hem Kolombiyalı Radamel Falcao hem de Mbaye Diagne ile yollarını ayırmak istiyor.

Bu sezon sakatlığı nedeniyle birçok maçı kaçıran Radamel Falcao'nun devre arasından takımdan ayrılması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de Falcao'nun onurlu bir futbolcu olduğunu üstüne düşeni yapacağını ifade etmişti. Falcao, uzun bir aradan sonra Trabzonspor deplasmanında maçın son dakikalarında forma giydi.

Öncelik Falcao'ya kulüp bulunması

İspanyol basınının devre arasında Atletico Madrid'ten ayrılacağını yazdığı golcü futbolcuyu getirmesi için Mendes'e yetki veren sarı-kırmızılıların önceliği ise Falcao'ya kulüp bulunması. Marca ve AS gazetelerinin, "Diego Costa, bu kış döneminde kişisel sebeplerden dolayı Atletico'dan ayrılmak istiyor" dediği Brezilya asıllı İspanyol forvetin devre arasında serbest kalması kesinleşti. Ocak ayında hem Falcao hem de Diagne'yi elden çıkarmak isteyen Galatasaray'ın, Diego Costa hamlesinin perde arkası da aralandı.

Menajerlerin aynı olması çarpıcı

Falcao ile Diego Costa'nın menajeri aynı isim: Jorge Mendes... Sarı-kırmızılılar ara transfer döneminde bir taşla iki kuş vurma hedefinde. Dünyaca ünlü menajer Mendes'ten Falcao'ya kulüp bulması ve Kolombiyalı golcünün boşluğunu da Diego Costa ile doldurması istenecek. Inter Miami'nin ilgilendiği Falcao'yu serbest bırakmaya hazır olan Galatasaray, Diagne'den de zarar etmeyi göze aldı. Sarı-kırmızılılar gelecek ilk teklifte Senegalli golcüyü satacak.