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Ankara’da Halk Ekmek’e zam geldi! 4 Ocak'tan itibaren zamlı satılacak

ANKARA Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Genel Müdürlüğü, 1 TL olan 250 gramlık ekmeğin fiyatına 4 Ocak 2021 tarihinden itibaren 25 kuruş zam geleceğini açıkladı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Genel Müdürlüğü, halen 1 TL olan 250 gramlık ekmeğin 4 Ocak 2021 tarihinden itibaren 1.25 TL’den satılacağını açıkladı. Günde yaklaşık 800 bin adet satılan ekmeğe yapılan zammın maliyetlerde yaşanan artış nedeniyle zorunluluktan kaynaklandığı belirtildi. Piyasada 200 gramlık ekmek 1.5 liradan satılıyor. Halk ekmek ise 250 gramlık ekmeği 1 TL’den satıyordu.

"Tolere edilmeyecek bir noktaya ulaştı"

Halk Ekmek Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Üretim maliyetlerindeki artışlar nedeniyle oluşan zarar, uzun süre göğüslenmiştir. Ancak gelinen son noktada, un, maya, işçi maliyetleri, enerji ve diğer giderlerimizdeki artışın yüzde 30’u aşarak tolere edilmeyecek bir noktaya ulaşması, ekmek fiyatının yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılmıştır” denildi.

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