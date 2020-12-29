Gökhan Doğanay nereli kaç yaşında şarkıcı Gökhan Doğanay kimdir?

Sahne aldığı yerlerdeki performansı ve şarkıları ile adından zaman zaman söz ettiren şarkıcı Gökhan Doğanay kimdir, aslen nereli ve hangi şarkıları söylüyor merak edildi. Aslen Tunceli Dersimli olan Gökhan Doğanay, Seyfi Doğanay'ın da yeğenidir. 34 yaşındaki Gökhan Doğanay evli ve 2 çocuğu var.

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Bugün Demet Akalın ve Alişan'ın sabah programına sesi ile beğeni toplayan şarkıcı Gökhan Doğanay konuk olacak. Ses sanatçısı Gökhan Doğanay’ın nereli olduğu ve yaşı merak ediliyor. İşte 1987 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Doğanay hakkında bilgiler

Gökhan Doğanay gündemde yer alıyor. 1987 yılında dünyaya gelen Doğanay aslen Tunceli Dersimlidir ve ses sanatçısı Seyfi Doğanay'ın yeğeni, Uygar Doğanay‘ın ise kuzenidir.

2017 yılında silahlı saldırıya uğrayan Gökhan Doğanay'ın bacağında ve kalçasından 3 kurşunla yaralanmıştı. Polis Doğanay'ın bindiği araçta 12 adet mermi izi tespit etti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatmıştı

Gökhan Doğanay kimdir:

1987 yılında dünyaya gelen Gökhan Doğanay İstanbul Gaziosmanpaşa doğumludur. Ailesi müzisyen olan Doğanay Dersim'in büyük ozanlarından olan Hüseyin Doğanay'ın torunudur. Canın Sağolsun adlı ilk albümü ile müzik piyasasındaki yerini alan sanatçı albüm öncesinde de ciddi bir kitleye sahip olmuş besteci kimliği ile ön plana çıkmayı başarmıştır. Gökhan Doğanay aslen Tunceli Dersim'lidir. Ses sanatçısı Seyfi Doğanay'ın yeğeni, Uygar Doğanay‘ın ise kuzenidir