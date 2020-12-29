Beşiktaş - Sivasspor maçında Hakan Arslan'ın kırmızı kartı Avrupa'da gündem oldu

Beşiktaş'ın Sivasspor'u 3-0 yendiği maçta hakeme cep telefonundan haksız yere gol yediklerini gösteren Hakan Arslan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Avrupa basını, olay yaratan görüntülere geniş yer verdi.

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Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelirken, siyah-beyazlı ekip 18. dakikada Güven Yalçın'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Bu gol öncesinde Rosier'in Ghezzal'a verdiği pasta topun taç çizgisini geçip geçmediği tartışılırken, hakem Arda Kardeşler golü verdi.

Devrenin bitmesiyle birlikte Sivasspor Kaptanı Hakan Arslan, cep telefonundan pozisyon görüntüsünü Hakem Arda Kardeşlere göstererek, pozisyonun taç olduğunu iddia etti.

Telefonu yere fırlattı ve reklam panolarına tekme attı

Bu hareketin ardından Arda Kardeşler, Hakan Arslan'a sarı kart gösterirken, oldukça sinirlenen 32. yaşındaki futbolcu önce elindeki cep telefonunu yere attı, ardından da reklam panosunu tekmeledi. Hakan Arslan'ın bu hareketi üzerine Hakem Arda Kardeşler, tecrübeli oyuncuya ikinci sarı kartını göstererek kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Bu pozisyon maça damgasını vururken sadece Türkiye değil Avrupa'da da oldukça dikkat çekti.

L'Equipe: Oyuncunun haklı olduğu anlaşılıyor

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, maçta yaşanan bu olaya geniş yer verirken ''Hakan Arslan, telefonu ile hakeme hatasını göstermeye çalıştı. Takım kaptanı önce sarı kart, ardından sakinleşmeyince kırmızı kart gördü. Görüntülerden oyuncunun haklı olduğu anlaşılıyor.'' sözleri kullanıldı.

Alman 11Freunde sitesi: Bak! Telefonuma bak

Alman 11Freunde sitesi ise ''Mutlaka bunu görmelisiniz'' başlığı ile verdiği haberde Hakan Arslan'ın hakem Arda Kardeşler'e ''Bak! Telefonuma bak!'' dediğini hakemin de Arslan'ı oyundan attığını belirtti.

Walfoot: Görülmemiş olay!

Belçika'dan Walfoot, haberi okuyucularına ''Futbolcu, pozisyonu hakeme telefonundan göstermek isterken kırmızı kart gördü'' diye aktarırken Nieuwsblad, ''Görülmemiş olay! Sivasspor kaptanı pozisyonu telefonundan hakeme gösterdi, kırmızı kart ile cezalandırıldı.'' ifadelerine yer verdi.

Rıza Çalımbay: Belki de haklıyken haksız duruma düştük

Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay ise maçın ardından yaptığı açıklamada ''Telefon tribünden gelmiş. Hakeme göstermesinin ardından Hakan sarı kart görüyor. Sonrasında herhalde Hakan bir yere vuruyor ve ikinci sarıyı görüyor. Belki de haklıyken haksız duruma düştük. Bizim canımız yandı. Beşiktaş gayet iyi şekilde mücadelesini verdi, oynadı ve hak ettiği galibiyeti aldı.'' şeklinde konuştu.

Mecnun Otyakmaz: Bu kadar dışarda görünen bir pozisyonu neden içeride verdiler

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, ise şu ifadeleri kullandı; "VAR'a para harcıyoruz masraf ediyoruz, maçlar daha iyi yönetilsin diye hakemlerimize alan açıyoruz. Teknoloji getiriyoruz, masraf ediyoruz ama bir pozisyonu açıklamada net karar vermiyorum top çıktı mı, çıkmadı mı? Bu kadar dışarda görünen bir pozisyonu neden içeride verdiler.''

"İsmi Rafael olsaydı hallolurdu diye düşünüyorum''

Süper Lig'in 14'üncü haftasın Fenerbahçe-Başakşehir maçında gördüğü kırmızı kart iptal edilen Rafael örneği üzerinden Hakan Arslan için itiraz yapacaklarını söyleyen Otyakmaz, "İsmi Rafael olsaydı hallolurdu diye düşünüyorum. Bakalım Hakan olacak mı bir itiraz yapalım" dedi.