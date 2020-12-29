Mecnun Otyakmaz: İsmi Rafael olsaydı hallolurdu

Süper Lig'in 14'üncü haftasın Fenerbahçe-Başakşehir maçında gördüğü kırmızı kart iptal edilen Rafael örneği üzerinden Hakan Arslan için itiraz yapacaklarını söyleyen Otyakmaz, "İsmi Rafael olsaydı hallolurdu diye düşünüyorum. Bakalım Hakan olacak mı bir itiraz yapalım" dedi

Abone ol

Beşiktaş, Süper Lig’in 15. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Vodafone Park'ta karşılaştı. Siyah beyazlılar, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş mücadelesi sonrasında hakemi ve Video Yardımcı Hakem (VAR) kararlarını eleştirdi.

Otyakmaz, VAR için kulüplerin para harcadığını ama karşılığın alınamadığını söylerken, "VAR'a para harcıyoruz masraf ediyoruz, maçlar daha iyi yönetilsin diye hakemlerimize alan açıyoruz. Teknoloji getiriyoruz, masraf ediyoruz ama bir pozisyonu açıklamada net karar vermiyorum top çıktı mı, çıkmadı mı? Bu kadar dışarda görünen bir pozisyonu neden içeride verdiler. Bu bizim kötü oyunumuzun da önüne geçmemeli gerçi 11'e 11 oynandığı dönemde iyi mücadele ettiğimiz de söyleyebilirim. Yediğimiz gollerle taraftarımızla özür dileyecek bir futbol ortaya çıktı. Yeri gelmişken taraftarımızdan da özür dileyelim. Devre arasında birçok fotoğraf geldi kaptanımız Hakan'a yakışmayan bir hareket ama bu tarz meseleler insanı sinirlendiriyor. Acemice bir hareketle 10 kişi kaldık. Kendi aramızda konuşmamız gereken 2 basit hatayla 3-0'lık skorla mağlup olduk. Bu gol çizgisi teknolojisinden faydalanamadığımız için ortaya çıkan bu durum hem mağlubiyetimize sebep oldu, hem de hakemler için kara bir gece, eksi bir puan oldu VAR'da ki hakemler için. Topla çizgi arasında yeliş bir alan görünüyor ve bu alan da fazla görünüyor ve bu nedenle topun çıkma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu kadar para harcıyorsak bunun karşılığını net bir şekilde almamız lazım. Yorumları camianın ağırlığına göre yorumları çevirmemek lazım. Sivasspor büyük camia. Kimse Sivasspor'u hafife alamaz. Bunu bir maçta bir pozisyonla ilgili söylemiyorum, önceki hafta ofsayttan bir pozisyonla yenildik. Daha öneki maçlarda penaltılarımız verilmedi, aleyhimize verilen penaltılar var. Bu VAR işimizi çözmedi iptal etsinler de paramız gitmesin. Kaç tane hakem görev alıyor ama yine de hatalı kararlar çıkıyor" diye konuştu.

"HAKAN'IN İSMİ RAFAEL OLSA HALLOLUR"

Süper Lig'in 14'üncü haftasın Fenerbahçe-Başakşehir maçında gördüğü kırmızı kart iptal edilen Rafael örneği üzerinden Hakan Arslan için itiraz yapacaklarını söyleyen Otyakmaz, "İsmi Rafael olsaydı hallolurdu diye düşünüyorum. Bakalım Hakan olacak mı bir itiraz yapalım" dedi