Denizli'de annesini virüsten kaybeden doktor da yaşama veda etti

DENİZLİ'de medikal estetik uzmanı olarak görev yapan Dr. Hakan Türkoğlu, 20 gündür koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Doktorun tedavi gördüğü sırada annesinin koronavirüsten hayatını kaybettiği babasının ise covid-19 nedeniyle hastanede olduğu öğrenildi.

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Merkezefendi ilçesi Mehmetçik Mahallesi'nde medikal estetik uzmanı olarak görev yapan 45 yaşındaki 1 çocuk babası Dr. Hakan Türkoğlu koronavirüs belirtilerini göstermesi üzerine hastaneye giderek test yaptırdı. Ardından eve geldiğinde test sonucunun pozitif çıktığını öğrenen Türkoğlu, evde kendisini karantinaya aldı. Durumu gün geçtikten ağırlaşan hekim, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada 20 gün boyunca tedavi gören başarılı doktor yoğun bakım ünitesinde entübe edildi.

Virüse dayanamayan Türkoğlu'ndan akşam saatlerine acı haberi geldi.

Özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen virüse yenik düşen başarılı hekim, tedavi gördüğü sırada annesi Hanife Türkoğlu'nu da 2 hafta önce virüs nedeniyle kaybetti. Annesinin cenazesine dahi gidemeyen doktorun babasının da tedavi gördüğü öğrenildi.

Dr. Türkoğlu'nun yarın Denizli'de toprağa verilmesi beklenirken ölüm haberini duyan doktor arkadaşları yasa boğuldu.