BIST 1.439
DOLAR 7,45
EURO 9,13
ALTIN 450,03
HABER /  YEREL

İYİ Partili ilçe başkanının otomobiline ateş açıldı

Demirören Haber Ajansı

İYİ PARTİ Manisa Akhisar İlçe Başkanı Mustafa Kındıroğlu’nun içerisinde bulunduğu otomobile silahlı saldırıda bulunuldu. Otomobile üç kurşun isabet ederken, yalnız olduğu öğrenilen Kırdırlıoğlu, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Abone ol

Olay, gece saat 23.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi kavşağında meydana geldi. Akhisar istikametine seyir halinde olan İYİ Parti Akhisar İlçe Başkanı Mustafa Kındıroğlu yönetimindeki otomobil, kavşakta kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Otomobile üç kurşun isabet ederken, araçta yalnız olduğu belirtilen Kındıroğlu ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Pazarcılık yaptığı öğrenilen Kındıroğlu, saldırının ardından Zeytinliova Karakolu’nda giderek ifade verdi. Jandarma olaya ilişkin soruşturma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da otomobil bahçeye devrildi: 2 ölü
ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın veto ettiği 2021 savunma bütçesi tasarısını yeniden onayladı
Afyon'da katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu
Beşiktaş Sivasspor maçı golleri ve geniş özeti
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Topu ben de çıktı gibi gördüm
Almanya'da fazla doz koronavirüs aşısı vurulan 5 huzurevi çalışanı hastaneye kaldırıldı
İzmir'de bir şahıs devriye gezen polis ekibine annesini öldürdüğünü itiraf etti
Antalyaspor - Hatayspor maçı yoğun yağış nedeniyle ertelendi
Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan açıklama: Koronavirüs 10 sene daha aramızda olacak
Gelecek Partisi Sakarya Teşkilatı'nda toplu istifa
Yorumlar 1 yorum