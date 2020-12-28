İzmir'de bir şahıs devriye gezen polis ekibine annesini öldürdüğünü itiraf etti
İZMİR'in Buca ilçesinde devriye gezen polis ekibine annesini öldürdüğünü itiraf eden kişi gözaltına alındı. Evde yaralı bulunan anne ise hayatını kaybetti.Abone ol
İZMİR'in Buca ilçesi Kozağaç Mahallesi'nde yaşanan olayda; B.A. (25), devriye görevindeki polis ekibine yaklaşıp, "Annemi öldürdüm" diyerek bağırdı. B.A,'nın üzerinde kan izi ve elinde kesikler gören ekipler, şüpheliyi yakaladı.
Şüpheli B.A,'nın ifadesi doğrultusunda anne Betül A.'nın (49) yaşadığı eve sağlık ekibi sevk edildi. Evde yaralı bulunan ve ambulansla SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Betül A., müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Gözaltına alınan B.A,, sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.