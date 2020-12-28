Beşiktaş'ın golü geçerli sayıldı kıyamet koptu

Beşiktaş ile Sivasspor'un karşılaştığı maçta Sivassporlu futbolcular Güven Yalçın'ın attığı gol öncesi yaşanan pozisyonda topun çizgiyi geçtiğine dair itirazda bulundu.

Abone ol

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş evinde Sivasspor'u ağırladı.

Tartışılan gol kararı

Siyah-beyazlıların 19. dakikada Güven Yalçın'la kaydettiği golün öncesinde Rosier'in taç çizgisinde topukla verdiği pas ise sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Sivassporlu futbolcular Güven'in golü sonrasında uzun süre bir önceki pozisyonda Rosier'in topu taçtan çevirdiğine dair itirazlarda bulundularsa da VAR incelemesi sonrasında orta hakem Arda Kardeşler golün geçerli olduğuna hükmetti.

İŞTE SÖZ KONUSU POZİSYON

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)



Hakeme telefondan pozisyonu gösterdi

Beşiktaş - Sivasspor maçında ilk yarının son düdüğünün ardından kırmızı kart çıktı. Sivasspor'da Hakan Arslan, Beşiktaş maçının devre arasında soyunma odasına giderken telefondan siyah-beyazlı takımın attığı gol öncesinde taç kararı verilmesi yönünde itirazlarda bulundu ve maçın hakemi Arda Kardeşler üst üste 2 sarı kart göstererek Hakan Arslan'ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.



Bunun üzerine Hakan Arslan'ın sinirlerine hakim olamadığı görüldü, tecrübeli oyuncu telefonu yere fırlattı ve etrafı tekmeledi.