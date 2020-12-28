BIST 1.439
DOLAR 7,43
EURO 9,07
ALTIN 448,70
HABER /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın golü geçerli sayıldı kıyamet koptu

Beşiktaş ile Sivasspor'un karşılaştığı maçta Sivassporlu futbolcular Güven Yalçın'ın attığı gol öncesi yaşanan pozisyonda topun çizgiyi geçtiğine dair itirazda bulundu.

Abone ol

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş evinde Sivasspor'u ağırladı.

Tartışılan gol kararı
Siyah-beyazlıların 19. dakikada Güven Yalçın'la kaydettiği golün öncesinde Rosier'in taç çizgisinde topukla verdiği pas ise sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Sivassporlu futbolcular Güven'in golü sonrasında uzun süre bir önceki pozisyonda Rosier'in topu taçtan çevirdiğine dair itirazlarda bulundularsa da VAR incelemesi sonrasında orta hakem Arda Kardeşler golün geçerli olduğuna hükmetti.

İŞTE SÖZ KONUSU POZİSYON

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Hakeme telefondan pozisyonu gösterdi
Beşiktaş - Sivasspor maçında ilk yarının son düdüğünün ardından kırmızı kart çıktı. Sivasspor'da Hakan Arslan, Beşiktaş maçının devre arasında soyunma odasına giderken telefondan siyah-beyazlı takımın attığı gol öncesinde taç kararı verilmesi yönünde itirazlarda bulundu ve maçın hakemi Arda Kardeşler üst üste 2 sarı kart göstererek Hakan Arslan'ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Bunun üzerine Hakan Arslan'ın sinirlerine hakim olamadığı görüldü, tecrübeli oyuncu telefonu yere fırlattı ve etrafı tekmeledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Konyaspor - Çaykur Rizespor maçında puanlar paylaşıldı
Antalyaspor - Hatayspor maçı yoğun yağış nedeniyle ertelendi
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (28 Aralık Pazartesi)
Erdoğan, Türkiye ile İngiltere arasındaki tarihi anlaşmayı duyurdu
İzmir'de bir şahıs devriye gezen polis ekibine annesini öldürdüğünü itiraf etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşılarının geleceği tarihi duyurdu
Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan açıklama: Koronavirüs 10 sene daha aramızda olacak
Aşıyla ilgili korkutan haber Covid-19 aşısını oldu 2 saat içinde öldü
Yeni görüntüler dehşet verici! 5 kişini öldüğü Şanlıurfa'daki arazi kavgası
İstanbul'da özel hastanede skandal olay! Görevli itiraf etti: Yüzlerce...
Yorumlar 6 yorum