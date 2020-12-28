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Aşıyla ilgili korkutan haber Covid-19 aşısını oldu 2 saat içinde öldü

İSRAİL'den gelen koronavirüs aşıyla ilgili haber endişe yarattı. Covid-19 aşısını olan İsrailli iki saat sonra hayatını kaybetti

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İsrail’de Covid-19 aşısını alan 75 yaşındaki bir kişi aşıdan 2 saat sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, adı açıklanmayan 75 yaşındaki bir kişinin Covid-19 aşısının ilk dozunu aldıktan 2 saat sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği kaydedildi.

Hayatını kaybeden kişinin daha önce de kalp rahatsızlığı yaşadığı öğrenildi. İsrail Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Hezi Levy, kalp krizi ile aşı arasında bir ilişki olup olmadığına dair soruyu yanıtlamak için özel bir heyetin soruşturma yapacağını duyurdu.

Öte yandan İsrail resmi verilere göre şu ana kadar 379 bin İsrailli Covid-19 aşısı oldu. 

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