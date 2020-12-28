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Everton-Manchester City maçına korona engeli

İngiltere Premier Lig'de bu akşam oynanması planlanan Everton-Manchester City maçı konuk ekipteki birçok oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendi.

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Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, geçen hafta 4 kişinin koronavirüse yakalandığı Manchester City Kulübünde, yeni pozitif vakalar tespit edildi.

Ligin 16. haftasında bu akşam saat 23.00'te oynanması planlanan Everton-Manchester City karşılaşması tedbir amaçlı ertelendi.

TESİSLER KAPATILDI
Manchester ekibinden yapılan açıklamada ise, testi pozitif çıkan isimlerin karantinaya alındığı ve kulübün antrenman tesislerinin kapatıldığı belirtildi.

ZİRVE MÜCADELESİ VERİYORLAR
Premier Lig'de Cenk Tosun'lu Everton, 15 maç sonunda topladığı 29 puanla lider Liverpool'un 3 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor. Manchester City ise 26 puanla 6. sırada yer alıyor.

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