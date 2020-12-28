Alamut Kalesi kitabı yazarı kimdir Alamut Kalesi nerede?

TRT ekranlarında başlayan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi ile birlikte tarihte önem arz eden birçok kişi araştırılmaya başladı. Bunlardan biri de Hasan Sabbah oldu. 35 yıl boyunca dışına çıkmadan yaşadığı Alamut Kalesi'nde kurduğu tarikata suikast eğitimi veren Hasan Sabbah kimin adamı ve nasıl öldü?

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TRT'de Uyanış Selçuklu Dizisi başlaması ile birlikte başrolün yer aldığı gerçek Hasan Sabbah hakkında araştırmalar başladı. Peki Hasan Sabbah kimdir, Hasan Sabbah'ı kim öldürdü gibi İzleyici kitlesi dizide rol alan isimler hakkında araştırmalar yaparken dizinin başrollerinin gerçek başarılını da araştırmaya devam ediyorlar. Hasan Sabbah hangi savaşta öldü ve kim öldürdü, Hassan Sabbah kimin adamı? Hasan Sabbah Türk mü, mezarı nerede?

Dizide ismi geçen Hasan Sabbah 1046 – 1054 tarihleri arasında yaşadığı rivayet edilmektedir. Tarihi kaynaklarda Kum Kentin’de doğduğu belirtilen Sabbah’ın babası Ali bin Muhammed’dir. Babası tarafından felsefe, kelam, mantık, fıkıh ve riyaziyyat alanlarında eğitim alan Sabbah, suikastleri, fedaileri ve 35 yıl boyunca hiç dışarı çıkmadığı Alamut Kalesi ile bilinmektedir.

Alamut Kalesini üstün savaş yetenekleri ve zekası ile savaşsız olarak alan Sabbah kale sahiplerine para vererek kaleyi hakimiyetine almıştır. Dağın tepesinde kayalıkların üzerine kurulan kale döneminde alınması imkansız denilen kalelerden bir tanesidir. Sabbah, emrinde olan fedailer ile tanınmaktadır. Gerek düzenlediği suikastler gerekse fedailerinin kendisine bağlılığı ile tanınan Sabbah döneminin en güçlü isimlerinde bir tanesidir.

Hasan Sabbah hangi savaşta öldü?

Selçuklu kaynaklarına göre Mayıs 1124 tarihinde tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanan Sabbah, 23 Mayıs 1124 tarihinde öldüğü rivayet edilmektedir. Düzenlediği 70’ten fazla suikast ile en korkulan isimlerden bir tanesi olan Sabbah, suikastlerini halka açık yerlerde derviş kılığındaki fedaileri aracılığı ile yaptırmaktaydı. Suikastlerine kurban giden isimlerden bir tanesi de Nizam’ül – Mülk’tür.

Haşhaşiler kimdir?

Selçuklu Devleti’nin bulunduğu yıllarda kurulan Haşhaşiler’in kurucusu Hasan Sabbah’tır. Tam adı Hasan bin Ali bin Muhammed bin Cafer bin Hüseyin bin Sabbah el-Hamari’dir.