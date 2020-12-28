Exxen TV ne zaman açılıyor aylık abone ücreti kaç para olacak?

Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen için geri sayım başladı. Yeni digital platform Exxen ne zaman açılacak, hangi dizi ve programlar Exxen'de yayınlanacak ve Exxen ücretli aylık ne kadar olacak soruları merak ediliyor.

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen çok yakında yayın hayatına geçmeye hazırlanıyor. Exxen platforumunun yayına başlamasına kısa bir süre kala Acun Ilıcalı'nın takipçileri bu dikkat çeken platform ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, Exxen ne zaman açılacak. Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen ücreti ne kadar olacak. Exxen’de yer alan yapımlar…

Acun Ilıcalı digital platformla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

Çok iddialı bir platformla geliyoruz. Televizyonculukta hayallerimizi gerçekleştirecek noktada değiliz.

Dijital dediğin zaman bambaşka bir dünya. İsmi belli. Ali Taran buldu. Bayıldım. Güzel bir platform olacak. İçerik olarak da ciddi zengin olacağını düşünüyorum. Benim hayalini kurduğum bir projem var bir sürpriz programı. Onu yapacağım. Kendime bir ekip kuruyorum bu program için. Çok iddialı bir model programı yapacağız. Türkiye'nin en iyi modellerini seçeceğiz. Onun dışında belgesellerimiz var. Çok önemli birimlerden çok önemli destek alacağımızı düşünüyorum.

Exxen, Acun Ilıcalı tarafından kurulan, yayın hayatına Ocak 2021 itibarı ile başlayacak.

EXXEN TV internet kanalıdır. İnternet üzerinden yayın yapacak. Exxen'ün ücreti belli değil ama makul bir fiyatla başlayacağı düşünülüyor.

Yer alacak içerikler:

ŞEREF BEY: Merakla beklenen 'Şeref Bey' dizisinin afişi paylaşıldı. Şeref Bey dizisinin kadrosunda; Haluk Bilginer, Songül Öden, Devrim Yakut, Şükran Ovalı, Ertan Saban, Serhat Kılıç, Ahmet Rıfat Şungar gibi isimler yer alıyor.

KONUŞANLAR: Hasan Can Kaya'nın hazırlayıp sunduğu, 'Konuşanlar' programı 1 Ocak'tan itibaren EXXEN'de.

TOLGSHOW: TolgshowTolga Çevik'in sevilen gösterisi Tolgshow, filtresiz olarak EXXEN'de

GİBİ: Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç, komik skeçlerden oluşan 'Gibi' dizisiyle 01.01.21'de EXXEN'de