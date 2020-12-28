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İsrail'de koronavirüs aşısı olduktan 2 saat sonra kalp krizi geçiren kişi öldü

İhlas Haber Ajansı

İSRAİL'de Covid-19 aşısı olan 75 yaşındaki bir kişinin 2 saat sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği açıklandı.

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İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, adı açıklanmayan 75 yaşındaki bir kişinin Kovid-19 aşısının ilk dozunu aldıktan 2 saat sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği kaydedildi. Hayatını kaybeden kişinin daha önce de kalp rahatsızlığı yaşadığı öğrenildi. İsrail Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Hezi Levy, kalp krizi ile aşı arasında bir ilişki olup olmadığına dair soruyu yanıtlamak için özel bir heyetin soruşturma yapacağını duyurdu.

Öte yandan İsrail resmi verilere göre şu ana kadar 379 bin İsrailli Kovid-19 aşısı oldu.

İsrail'de ilk aşı geçtiğimiz günlerde başbakan Netanyahu ve ülke sağlık bakanına yapılmıştı. Netanyahu, "Sizleri aşı olmaya teşvik etmek ve örnek teşkil etmek amacıyla ilk aşının bana ve Sağlık Bakanı Yuli Edelstein'e yapılmasını talep ettim" demişti. 

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