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Tokat'ta karantinadaki korona hastasından akılalmaz firar: Perdeyi sarkıtıp kaçtı

TOKAT'ta yurda yerleştirilen 17 yaşındaki koronavirüs hastası, karyolaya bağlayarak destek aldığı perde sayesinde karantinadan kaçtı. Polisin ihbar üzerine harekete geçtiği olayda, şahıs kısa sürede yakalanarak tekrar karantinaya alındı...

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Edinilen bilgiye göre; Tokat’ın Turhal ilçesinde bıçakla yaralama olayına karışan 17 yaşındaki C.E.’nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Şahıs 21 Aralık 2020 tarihinde Tokat'ta bulunan KYK Plevne Yurduna yerleştirildi. Yurtta izole altında bulunan C.E.’nin kaçtığını tespit eden görevliler polis ekiplerine haber verdi. Şahıs, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Tekrar yurda getirilen genç karantinaya alındı.

Perde yardımı ile firar etmiş
Polis ekipleri şahsın 2. katta kaldığı odasındaki perdeyi sökerek karyolaya bağlamak suretiyle aşağı sarkıtarak kaçtığını tespit etti. Şahsın tekrar kaçma ihtimaline karşı daha güvenli bir odaya alındığı öğrenildi.

2 gün daha dayanamadı!

Karantina süresi 2 gün sonra tamamlanacak olan şahsın Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüleceği kaydedildi.

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