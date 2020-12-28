Emre Belözoğlu'ndan Jose Sosa hamlesi

Fenerbahçe’de sezonun flaş transferlerinden Jose Sosa’nın son durumu büyük önem taşıyor.

Abone ol

Teknik direktör Erol Bulut’un tecrübesine ve yeteneklerine saygı duyduğu Sosa’nın şimdiye kadar istikrar sağlayamasa bile takımın en skorer isimlerinden olduğunun altı çiziliyor. Milliyet'in verdiği habere göre Sportif Direktör Emre Belözoğlu ekstra mesai harcıyor. Sosa’yı çok iyi tanıyan, oyuncu özelliklerini bilen, geçmişteki başarılarına saygı duyan Belözoğlu, böylesi bir yıldızın kazanılması gerektiğine inanıyor.

Sosa’nın orta sahada oyunu yönlendiren ve yöneten isim olma özelliği vurgulanıyor. Emre Belözoğlu da sosyal hayatından saha içine kadar deneyimli futbolcuyla bir dost gibi sürekli sohbet ediyor, duygularını paylaşıyor ve hep yanında olduğunu hissettiriyor.

Emre Belözoğlu’nu da iyi tanıyan ve saygı gösteren Sosa, birçok konuda şimdiden düzenini sağlamış durumda. Sosyal hayatında artık daha dikkatli davranan Sosa’nın kaybedilmesinin takıma bir olumlu etki yaratmayacağı, tam tersi kazandırılmasının gerekliliği kaydediliyor.

Her fırsatta Estudiantes’i sevdiğini belirten 35 yaşındaki futbolcu önemli bir hayale de sahip. Sosa kariyerinin son bölümlerinde fırsat olması halinde Estudiantes formasıyla jübilesini yapmak istiyor.