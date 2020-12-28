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Bakan Hulusi Akar, Iraklı mevkidaşı Jumaah Enad Saadoonn ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, görüşmede TSK'nın milletin ve sınırların güvenliğini korumak ve terör belasına son vermekteki kararlılığını vurguladı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Irak Savunma Bakanı Jumaah Enad Saadoonn bir araya geldi. Hulusi Akar ve Iraklı mevkidaşı Saadoonn Milli Savunma Bakanlığında baş başa, heyetleri ise karşılıklı görüşmeler gerçekleştirdi.

Terörle mücadele ele alındı
Terörle mücadele başta olmak üzere ikili ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmelerde, Akar tarafından, Türkiye'nin başta Irak olmak üzere tüm komşularının siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğu, Irak yönetimi ile terörle mücadele konusunda oluşturulan koordinasyondan duyulan memnuniyet ve bunun artarak devam etmesinin önemi dile getirildi.

Görüşmede Akar tarafından ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) milletin ve sınırların güvenliğini korumaktaki ve terör belasına son vermekteki kararlılığı belirtildi.

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