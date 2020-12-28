Samsun'da tedbirler fayda verdi! Haritadaki değişim vatandaşı sevindirdi

SAMSUN'da artan koronavirüs vakalarını düşürmek için yürütülen çalışmalar sonuç vermeye başladı. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında yaklaşık 20 gün önce kırmızı ile kaplanan risk haritası yeşile dönüyor.

Abone ol

Samsun'da, koronavirüs vakaları ile birlikte Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasında kent merkezi yüksek riski temsil eden kırmızı renk ile kaplandı. Vaka artışı yaşanan kentte, yoğun bakım servislerindeki doluluk oranı yüzde 81’e çıktı. Artan vaka hızını düşürmek için kent merkezi girişlerinde sürücülerin HES kodu sorgulamasına başlandı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kentte vaka artışının yüzde 35 azaldığını belirtti. Ayrıca hastanelerdeki yatak doluluk oranının yüzde 62, yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 80 olduğu belirtildi. Artırılan tedbirlerle vaka sayısındaki azalma koronavirüs risk haritasına da yansıdı. 20 gün önce risk haritasında kırmızı olan kent merkezi bugün yeşil ve sarı renge dönmeye başladı.







"Çocuklarım adına çok üzülüyorum"

Kent sakini Şayan Öztürk, iki evladının da sağlık çalışanı olduğunu ve çok zor bir süreç yaşadıklarını belirterek, “iki evladım da hastanede Covid-19 ile mücadele ediyor. Sağlık çalışanlarımızın çok büyük bir gayreti var. Bizler de mutlaka tedbirlere uymalıyız. Kendi iş yerimde pandeminin başlamasının hemen ardından gerekli tedbirleri aldım. Maske konusunda bütün müşterilerimi uyarıyorum. Hala sokakta maske takmayan insanları gördüğümde çocuklarım adına çok üzülüyorum” dedi.







"Can korkusu olunca insanlar kurallara uymak zorunda"

Tedbirlere mutlaka uyduklarını ve acil bir durum olmadıkça dışarı bile çıkmadıklarını söyleyen Gül Çakır, “Yaz döneminde insanlar tedbirlere uymayı bırakmışlardı. Ancak vakalar artınca tekrar pandeminin başına döndük. Tabi can korkusu olunca insanlar kurallara uymak zorunda. İnşallah daha iyiye gideceğiz bu şekilde gidersek” diye konuştu.