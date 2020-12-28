Ankara'da kılcal damarları koptu hayatı kabusa döndü! Her yıl daha çok şişiyor

Kaza sonrasında kılcal damarı kopan Çelik, bundan dolayı halk arasında “fil hastalığı” olarak bilinen lenfödem hastalığına yakalandı. Halk arasında “fil hastalığı” olarak da bilinen lenfödem, kol ve bacakların şişmesi ile kendini belli ediyor ve lenf bezlerinde oluşan tıkanmalara bağlı olarak ortaya çıkıyor.