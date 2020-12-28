Sakarya'da sahte içki kabusu! 1 kişi öldü, 1 kişi yoğun bakımda

SAKARYA’nın Kocaali ilçesinde sahte içkiden 1 kişi öldü, 1 kişi ise yoğun bakımda tedaviye alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde dün gece kendi ürettikleri sahte içki içen Dilaver Gül ve Bekir Y. fenalaşınca yakınları tarafından Kocaali Devlet Hastanesi'ne getirildi. Dilaver Gül doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Bekir Y. ise ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.