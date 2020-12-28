2021 asgari ücreti net 2.825 lira oldu! AGİ ne kadar yeni AGİ ödeme tablosu

TÜRKİYE'de 2021 yılı asgari ücreti ve AGİ son dakika açıklamasıyla belli oldu. 2021 asgari ücreti net 2.825 lira, brüt 3 bin 577 lira oldu.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısı saat 10:30'da başladı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren rakam Asgari Ücret Komisyonu son toplantısının ardından Bakan Selçuk tarafından açıklandı. Bakan Selçuk 2021 yılı için geçerli olacak asgari ücretin AGİ dahil 2 bin 825 TL olacağını açıkladı. 2021 yılı için brüt asgari ücret ise Asgari ücret 3 bin 577 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücrete yapılan zam oranı yüzde 21.5 oldu. Üç çocuklu bir kişinin alacağı asgari ücret AGİ ile birlikte 3 bin 15 lira olacak.

İşçi kesimini temsil eden Türk-İş, 2021 yılı için asgari ücretin 3 bin lira üzerinde olması gerektiğini açıklamıştı. Bakan Selçuk'un yeni asgari ücrete ilişkin açıklamaları şöyle:

-Çalışma hayatındaki bir seviye belirlenmiş olmuyor. Sosyal yardımlardan, asgari geçim indirimine kadar pek çok değişken asgari ücrete dayanmaktadır. 1 Ocak 2021'den itibaren brüt 3570,50 TL, net 2 bin 825,90 kuruş olarak belirlendi. Bekar ve çocuksuz bir işçi için geçerli olan rakam bu. 3.313,72 kuruş evli ve çocuklu bir çalışan için belirlenen rakam.

-Asgari ücret desteğini 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Bu da ilave destek olarak ifade edilmektedir.

1 Ocak 2021 itibariyle asgari ücret 500 TL zamla net 2825 lira 90 kuruş oldu. Asgari ücrete yapılan zam yüzde 21.5 civarında. AGİ dahil 3 çocuklu çalışan 3 bin 15 lira alacak.

AGİ ödeme tablosu

Yeni asgari ücretle birlikte AGİ ödeme tablosu da netleşti. 1 Ocak 2021 itibariyle AGİ ödemeleri şöyle olacak:



İşçi kesiminden itiraz

Komisyonda işçi kesiminin temsil eden Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, "Karara muhalif kalıyoruz, katılmıyoruz.Açıklanan ücret işçi beklentilerini karşılamaktan uzak" diye konuştu.

İşveren kesiminden açıklama

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "Zorlu bir süreci tecrübe ettik. Bu durum en başla çalışan kesim, işçiler için zor aynı zamanda işveren için de zor" ifadelerini kullandı.