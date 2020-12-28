BIST 1.439
DOLAR 7,44
EURO 9,08
ALTIN 448,11
HABER /  YEREL

Adana'da DEAŞ propagandası yapan 2 şüpheliye gözaltı

Terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı tespit edilen 1'i kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı tespit edilen şüphelilere operasyon düzenledi.

Ekipler, 1'i kadın 2 şüphelinin yaşadığı Seyhan ilçesine bağlı Barış Mahallesi’ndeki eve baskın yaptı.

Soruşturma sürüyor
Şüpheliler gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 2 cep telefonu, tablet bilgisayar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'daki dehşet! Şizofreni hastasını yastıkla boğan kadın tutuklandı
MÜSİAD'tan asgari ücret açıklaması: Artış memnuniyet verici
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'bu sayılarla dünya birincisiyiz' deyip paylaştı
Çorum'da namaz çıkışı öldürülmüştü! Muhtar cinayetinde yeni gelişme
Elazığ'da depremde balkondan atlayanlar o anları anlattı: Orada çok yakın bir arkadaşım...
TOGG ile ilgili flaş gelişme! Gemlik tesisinin üstyapı inşaatı için imzalar atıldı
Piyasa Uzmanı İslam Memiş'ten altın fiyatları için bomba tahmin! Almalı mı satmalı mı?
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu AGİ ödemesi kaç para olacak.
İbrahim Karagül, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliğini bıraktı
2021 asgari ücreti net 2.825 lira oldu! AGİ ne kadar yeni AGİ ödeme tablosu
Yorumlar