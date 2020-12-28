Adana'da DEAŞ propagandası yapan 2 şüpheliye gözaltı

Terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı tespit edilen 1'i kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.Abone ol
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı tespit edilen şüphelilere operasyon düzenledi.
Ekipler, 1'i kadın 2 şüphelinin yaşadığı Seyhan ilçesine bağlı Barış Mahallesi’ndeki eve baskın yaptı.
Soruşturma sürüyor
Şüpheliler gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 2 cep telefonu, tablet bilgisayar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.