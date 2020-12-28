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Çorum'da namaz çıkışı öldürülmüştü! Muhtar cinayetinde yeni gelişme

Demirören Haber Ajansı

ÇORUM'un Uğurludağ ilçesinde, Büyükerikli köyünün muhtarı Nurettin Akay’ı (63) evinin avlusunda tabancayla vurarak, öldürdükten sonra kaçan Ü.A., 1 yıl 7 ay sonra jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ü.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, 31 Mayıs 2019’da ilçenin Büyükerikli köyünde meydana geldi. Köy muhtarı Nurettin Akay, teravih namazı sonrası evine gitmek üzere camiden çıktı. Evinin avlusuna gelen Akay'a, iddiaya göre, kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Akay, vücuduna isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde, Akay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Soruşturma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çok sayıda kişinin ifadesine başvurup, tüm ipuçlarını değerlendirdi. Ekiplerin titiz çalışması sonucu katil zanlısı olarak aranan Ü.A., 1 yıl 7 ay sonra yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan Ü.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

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