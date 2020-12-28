Edirne Belediyesi, çalışanları için asgari ücreti 3.200 TL yaptı

CHP'li bazı büyükşehir belediyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önerisi doğrultusunda çalışanlarına vereceği asgari ücreti 3.100 TL olarak açıkladı. Edirne Belediyesi ise işçilerine 3.200 lira vereceğini duyurdu.

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CHP'nin asgari ücret önerisini açıklamasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Asgari ücretin yoksulluk sınırının altında olması kabul edilemez. Asgari ücret ile geçimini sağlamaya çalışan yurttaşlarımızın, insani yaşam koşullarına kavuşabilmesi için asgari ücretin en az 3 bin 100 TL olması ve asgari ücretin vergiden muaf olması gerekmektedir" demişti. Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı açıklandı. Bakan Selçuk, 2021 için asgari ücretin brüt 3.557 lira, net ise 2.825 lira olduğunu açıkladı.

CHP'li belediyeler 3.100 TL vereceğini açıklamıştı

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi asgari ücret olarak çalışanlarına 3.100 TL vereceğini açıklamıştı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ise asgari ücreti 3.350 TL olarak duyurmuştu.

Edirne belediyesi, asgari ücreti 3.200 TL olarak açıkladı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise Twitter hesabından yaptığı açıklama ile verecekleri asgari ücreti şu ifadelerle duyurdu: "Edirne Belediyesi olarak 1 Ocak 2021'den itibaren işçi kardeşlerimize asgari (en düşük) ücret 3.200 TL+ 2 bayram ikramiyesi+ 1 Mayıs ikramiyesi+2 tane 10'ar günlük ikramiye ve fazla mesai ücreti vereceğiz"