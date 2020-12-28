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HABER /  DÜNYA

Game of Thrones oyununun geliştiricisi genç milyarder zehirlenerek öldürüldü

Demirören Haber Ajansı

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından oynanan Taht Oyunları (Game of Thrones/GoT) adlı bilgisayar strateji oyununun geliştiricisi Çinli Lin Qi'nin geçen hafta zehirlenerek hayatını kaybettiği bildirildi.

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Milyonlarca kişi tarafından oynanan Taht Oyunları (Game of Thrones/GoT) adlı bilgisayar strateji oyununun geliştiricisi Çinli Lin Qi'nin (39), geçen hafta zehirlenerek hayatını kaybettiği bildirildi. Şangay polisi, Lin Qi’nin meslektaşlarından biri olan ve Xu soyadlı bir kişinin şüpheli olduğunu açıkladı. Hurun Çinli Zenginler Listesi'ne göre 960 milyon sterlin servete sahip olan Lin Qi'nin  bir meslektaşı ile birlikte bir şeyler içtiği ve daha sonrasında fenalaştığı belirtildi. Soruşturmayı yürüten Şangay polisi yaptığı açıklamada,  Lin Qi'nin içtiği içecekten hastaneye kaldırıldığını ve ve hastanede durumunun ağırlaşması sonucu hayatını kaybettiğini ifade etti.

İşadamı Lin Qi, Çin oyun pazarının yıldızlarından biri olarak biliniyordu. Yoozoo'yu 2009 yılında kurarak, oyun piyasına hızlı bir giriş yapmıştı.  Lin Qi kurduğu şirketi kısa süre içerisinde mobil oyun endüstrisinin zirvesine taşıdı. Qi, milyonlarca kişi tarafından oynanan Taht Oyunları (Game of Thrones/GoT) adlı bilgisayar strateji oyununu geliştirerek, sektörde adından söz ettirmişti. 

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