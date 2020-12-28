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İngiliz Bakan duyurdu: Türkiye ile yarın serbest ticaret anlaşması imzalayacağız

İNGİLTERE Ticaret Bakanı Liz Truss, 'Türkiye ile yarın serbest ticaret anlaşması imzalayacağız' dedi. Truss, anlaşmanın ilk aşamada mevcut ticaret koşullarını koruyacağını söyledi.

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İngiltere, Avrupa Birliği (AB) ile 24 Aralık'ta Brexit sonrası serbest ticaret anlaşmasına vardı.

Bu gelişmenin ardından İngiltere Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile yarın serbest ticaret anlaşması imzalanacağını bildirdi.

İlk serbest ticaret anlaşması
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Londra yönetimi, AB ile vardığı anlaşmanın ardından ilk serbest ticaret anlaşmasını yarın Türkiye ile imzalayacak.

İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss, Türkiye ile imzalanacak anlaşmanın ilk aşamada iki ülke arasındaki mevcut ticaret koşullarını korumayı amaçladığını bildirdi.

"İki ülkeye özgü anlaşmayı yakın gelecekte imzalayacağız''
Anlaşmanın İngiltere’de imalat sanayiinde, otomotivde ve çelik sanayiinde binlerce istihdam için güvence temin edeceğini vurgulayan Truss, “Türkiye ile daha ihtiraslı, iki ülkeye özgü bir ticaret anlaşmasını yakın gelecekte imzalamak için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile İngiltere'nin ticaret hacmi
Türkiye ile imzalanacak anlaşma, İngiltere’nin Brexit sonrası imzaladığı serbest ticaret anlaşmaları içinde ticari hacim bakımında 5. sırada yer alacak.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 19 milyar sterlin (yaklaşık 191 milyar TL) düzeyinde seyrediyor.

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