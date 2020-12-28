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Yeni Asgari ücret için patronlar ne dedi? TİSK'ten 2021 asgari ücreti açıklaması

Yeni asgari ücret 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle uygulamaya girecek. Peki net 2 bin 825 lira olan yeni asgari ücret için patronlar ne diyor?

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un asgari ücrete ilişkin açıklamasının ardından konuşan Akkol, Birleşmiş Milletlerin vurguladığı gibi Kovid-19 salgını sebebiyle İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük küresel krizle karşı karşıya olunduğunu belirtti.

Bu durumun başta çalışanlar olmak üzere işletmeler, iş sahipleri, işverenler, devlet ve kamu kesimi için büyük zorlukları içinde barındırdığını söyleyen Akkol, mart ayından bu yana ülkede işçi-işveren-devlet ayrımı yapmadan büyük bir mücadele verdiklerini, asgari ücretin de böyle bir ortamda belirlendiğini kaydetti.

"Birden çok kriter hesaba katılarak asgari ücret belirlendi"

Komisyonun en dengeli asgari ücreti belirlemek için haftalardır çalıştığını ifade eden Akkol, enflasyon, işsizlik, kayıt dışı ile mücadele, iş gücü maliyetleri, ülkeye yeni yatırım çekme gibi birden çok kriterin hesaba katılarak asgari ücretin belirlendiğini vurguladı.

Akkol, sözlerini şöyle sürdürdü:

 "Ne yazık ki salgın kaynaklı sıkıntılar henüz bitmedi dünyada, ülkemizde de devam ediyor. Salgında ikinci dalga sebebiyle hizmetler başta olmak üzere birçok sektörde işletmeler zor durumda ve faaliyetlerini küçültmek zorunda kaldı.

Komisyon, çalışanların durumunu ve işletmelerin geleceğini de dikkate alarak zor koşullarda kararını verdi. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi enflasyonun 7 puan üzerinde bir refah payı ile nihai kararını vermiş oldu. Alınan kararın ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."​​​​​​​

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