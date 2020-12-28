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Galatasaray ilk transferi yaptı Aytaç Kara ile anlaştı

Galatasaray Beşiktaş'ın da gündeminde olan Kasımpaşalı Aytaç Kara ve kulübüyle anlaşmaya vardı.

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Süper Lig'in lideri Galatasaray devre arası transfer dönemine hızlı giriyor. Sarı-Kırmızılı takım bir süredir görüşme halinde olduğu Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara ve kulübüyle anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki futbolcu Sarı-Kırmızılı takımın devre arasındaki ilk transferi olacak.

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray Aytaç Kara için Kasımpaşa ve oyuncuyla anlaşmaya vardı. Kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek Aytaç için bonservis bedeli ödenmeyecek. Kısa süre içinde Aytaç ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

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Beşiktaş da Aytaç Kara ile yakından ilgilendi ancak oyuncunun tercihi Galatasaray oldu. Aytaç'ın bu tercihinde Fatih Terim'in etkisi olduğu öğrenildi.

Son maçına çıktı!
Bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında Kasımpaşa formasıyla 12 maça çıkan orta saha oyuncusu 12 maçta 2 gol, 2 de asist yapmıştı. Başakşehir ile 2-2 kalan Kasımpaşada maçın 43. dakikasında kırmızı kart gören Aytaç Kara takımıyla son maçına çıkmış oldu.

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