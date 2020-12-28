AGİ ödeme tablosu 2021 yılı evli ve çocuk sayısına göre AGİ kaç lira tam liste

2021 yılı AGİ ödeme tablosuna göre bekar için AGİ 268 lira oldu. Yeni AGİ evli eşi çalışmayan için 321 lira, evli ve 3 çocuklu için 456 liraya çıktı. Evli ve 2 çocuklu 402 lira AGİ alırken, evli ve 1 çocuklu 362 lira AGİ alacak.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısı saat 10:30'da başladı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren rakam Asgari Ücret Komisyonu son toplantısının ardından Bakan Selçuk tarafından açıklandı. Bakan Selçuk 2021 yılı için geçerli olacak asgari ücretin AGİ dahil 2 bin 825 TL olacağını açıkladı. 2021 yılı için brüt asgari ücret ise Asgari ücret 3 bin 577 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücrete yapılan zam oranı yüzde 21.5 oldu. Peki AGİ çocuk sayısına göre çalışanlar için ne kadar olacak işte detaylar:

AGİ ödeme tablosu 2021 yılı rakamları

2021 yılında asgari ücrete yapılan yüzde 21.6 oranındaki zam AGİ'ye de uygulandı. Böylece 3 çocuklu bir çalışan 3 bin 15 lira AGİ dahil ücret alacak.

Bekar için 2021 yılı AGİ - 220 liradan 268 TL'ye çıktı

Evli eşi çalışmayan için yeni AGİ 321 lira

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu için AGİ 362 lira

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu için AGİ 402 lira

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu için AGİ 456 lira

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu için AGİ 456 lira

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu için AGİ 456 lira

Evli eşi çalışan için yeni AGİ 268 lira

Evli eşi çalışan 1 çocuklu için yeni AGİ 308 lira

Evli eşi çalışan 2 çocuklu için yeni AGİ 348 lira

Evli eşi çalışan 3 çocuklu için yeni AGİ 402 lira

Evli eşi çalışan 4 çocuklu için yeni AGİ 429 lira

Evli eşi çalışan 5 çocuklu için yeni AGİ 456 lira

AGİ maaşa dahil mi: Asgari Geçim İndirimi olarak aldığınız rakam maaşa dahil değildir. İşveren maaşınızın dışında bu ücreti ödemekle yükümlüdür. AGİ ödemesini yapmayan işverenler cezaya tabi olurlar.

AGİ'yi kimler alabilecek: -Gerçek usülde vergiye tabi olan tam mükellef gerçek kişiler, -Ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildiren mükellefler yani tevkifata tabi tutulmayanlar, -Gelir vergisi kanununun 61. maddesi kapsamında ücret geliri elde edenler (Sosyal Güvenlik Destekleme Primine tabi çalışan emekliler, Kurumların yönetim kadrolarında görevli olanlar)

AGİ çocuk yardımı şartları : AGİ çocuk sayısına göre farkediyor. Ancak çocuk ücreti dahil edilmesi için şu şartlar gerekiyor: *Mükellefle aynı adreste ikamet eden ya da mükellefin bakmakla yükümlü olduğu (Mükellef tarafından nafaka ödenenler, evlat edinilen çocuklar, ana ve babasını kaybetmiş dede ve nenesi tarafından bakılan çocuklar da dahil)

-18 yaşını doldurmamış çocuklar,

-Okuyan çocuklardan 25 yaşını tamamlamamış olanlar asgari geçim indiriminden faydalanılır.

Çalışan anne babada çocukların AGİ'si kime yatar: Hem anne hem de baba çalışansa çocuklar kimin üzerinden sağlık güvencesi alıyorsa o kişi çocukları için asgari geçim indiriminden faydalanabilmektedir.