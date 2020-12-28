AGİ 2021 ödeme tablosu! AGİ ne kadar oldu AGİ hesaplama tablosu
TÜRKİYE'de 2021 yılı asgari ücretiyle birlikte AGİ de zamlandı. 1 Ocak 2021 itibariyle AGİ bekarlar için 268 lira, evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklular için 362 TL, 2 çocuklular için 402 TL, 3 - 4 ve 5 çocuklular için 456 lira oldu. Evli ve eşi çalışanlar için AGİ ödemeleri ise daha farklı. İşte yeni AGİ ödeme tablosu:
1 Ocak 2021 itibariyle AGİ ve Asgari ücrette yeni tarife uygulanacak. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren Asgari ücret bekar biri için AGİ dahil net 2 bin 825 TL olarak belirlendi. 2021 yılı için brüt asgari ücret ise 3 bin 577 lira 50 kuruş oldu. Asgari ücrete yapılan zam oranı yüzde 21.5 civarında. Totalda gelen zam 500 TL. Üç çocuklu bir kişinin alacağı asgari ücret AGİ ile birlikte 3 bin 15 lira olacak. Peki AGİ ne kadar zamlandı, işte yeni AGİ ödeme tablosu:
İşçi kesimini temsil eden Türk-İş, 2021 yılı için asgari ücretin 3 bin lira üzerinde olması gerektiğini açıklamıştı. Beklenti tam olarak karşılanmadı. Ancak AGİ dahil çocuklu aileler 3 bin liranın üstünde bir asgari ücrete sahip olacak. Bekar olanlar için AGİ dahil asgari ücret net 2 bin 825 lira oldu.
AGİ ödeme tablosu 2021 yılı rakamları
2021 yılında asgari ücrete yapılan yüzde 21.6 oranındaki zam AGİ'ye de uygulandı. Böylece 3 çocuklu bir çalışan 3 bin 15 lira AGİ dahil ücret alacak.
AGİ 2021 yılı ödeme tablosu şöyle:
Bekar için 2021 yılı AGİ - 220 liradan 268 TL'ye çıktı
Evli eşi çalışmayan için yeni AGİ 321 lira
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu için AGİ 362 lira
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu için AGİ 402 lira