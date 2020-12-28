AGİ 2021 ödeme tablosu! AGİ ne kadar oldu AGİ hesaplama tablosu

1 Ocak 2021 itibariyle AGİ ve Asgari ücrette yeni tarife uygulanacak. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren Asgari ücret bekar biri için AGİ dahil net 2 bin 825 TL olarak belirlendi. 2021 yılı için brüt asgari ücret ise 3 bin 577 lira 50 kuruş oldu. Asgari ücrete yapılan zam oranı yüzde 21.5 civarında. Totalda gelen zam 500 TL. Üç çocuklu bir kişinin alacağı asgari ücret AGİ ile birlikte 3 bin 15 lira olacak. Peki AGİ ne kadar zamlandı, işte yeni AGİ ödeme tablosu: