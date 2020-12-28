CHP'li Veli Ağbaba'dan asgari ücret tepkisi! Azami sefalet ücretidir

Asgari ücrete yapılan zammın kuru ekmeğe gelen zamdan daha düşük kaldığını savunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “2 bin 825 lira ücret asgari geçim değil, azami sefalet ücretidir” dedi.

Abone ol

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 2021’den itibaren geçerli olacak yeni asgari ücrete ilişkin yazılı açıklamada bulundu. 2 bin 825 lira ücretin “asgari geçim değil, azami sefalet ücreti” olduğunu, açıklanan asgari ücretin milyonlarca çalışanın açlığını gidermediği ve sofrasında bir yılda eksilen ürünleri geri getirmeyeceğini ifade eden CHP’li Ağbaba, şu değerlendirmelerde bulundu:

Çeyrek altın hesabı

"Asgari ücretli 2019 Aralık ayından 2020 Aralık ayına her ay en az 1,16 adet toplamda en az 14 adet çeyrek altın kaybetmiştir.

2019 yılında yıllık toplam asgari ücret ile ortalama 50 adet çeyrek altın alınabilirken, 2020 yılında yıllık asgari ücret ile toplam 36 adet çeyrek altın alınabiliyor.

Son bir yılda her ay asgari ücretli ortalama 1,16 çeyrek altın kaybetmiştir.

"Büyük hayal kırıklığı"

Türkiye’de süregelen ekonomik kriz, 2020 yılında salgının yarattığı krizle birlikte daha da derinleşti.

Temel gıda maddelerin fiyatlarından faturalara, vergilerden döviz kurlarına kadar her şey katlanarak arttı. Çalışanlar daha da yoksullaştı.

Böyle bir ortamda artan enflasyonun da göz önüne alarak asgari ücretin en azından yaşanabilir bir seviyeye çekileceğine dair umutlanan işçiler, açıklanan 2 bin 825 TL ile büyük hayal kırıklığına uğramış durumda."