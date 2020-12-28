2021 asgari ücreti netleşti! İşsizlik, yaşlılık ve engelli aylığına da zam geldi

2021 asgari ücret zammının belli olmasının ardından kıdem tazminatı tavanı, işsizlik, yaşlılık ve engelli aylığı gibi kalemlere de zam geldi. İşte 2021 yılında geçerli olacak zamlar...

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari ücret tespit komisyonu 2021 yılı ücretini karara bağladı. 2021 için net 2825 lira 90 kuruş oldu. Asgari ücrete yapılan zam yüzde 21.5 oldu. AGİ dahil 3 çocuklu çalışan 3 bin 15 lira alacak." açıklaması yaptı. Böylece yeni yılda asgari ücrete 500 lira zam gelmiş oldu. Asgari ücret zammının ardından kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı gibi kalemlere de zam geldi.

Kıdem tavanı ve işsizlik maaşı

Buna göre, kıdem tazminatı tavanı 7 bin 117 lira 17 kuruştan 8 bin 651 lira 62 kuruşa yükseldi. İşsizlik maaşı ise ödenen tutara göre değişti. Bin 168 lira alanın maaşı bin 420 liraya, bin 389 lira alanın maaşı bin 688 liraya, 2 bin 336 lira alanın maaşı ise 2 bin 840 liraya çıktı.

Yaşlılık ve engelli aylığı

İş görmezlik ödeneğine asgari ücrete yapılan yüzde 21.56 oranında zam geldi. Yaşlılık aylığı 711,5 liradan 864,89 liraya, engellilere ödenen aylık 851,95 liradan 1.035,63 liraya yükseldi.

Doğum ve askerlik borçlanması

Doğum ve askerlik borçlanması günlük en düşük 31,39 liradan 38,15 liraya, en yüksek ise 235,44 liradan 286,20 liraya yükseldi. Genel sağlık sigortası primi 88,29 liradan 107,32 liraya çıktı.