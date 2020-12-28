BIST 1.442
DOLAR 7,46
EURO 9,14
ALTIN 452,80
HABER /  GÜNCEL

Birleşmiş Milletler duyurdu! Türkiye listede zirvede

Demirören Haber Ajansı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan 5 ülkeyi açıkladı. Türkiye’nin de bulunduğu 5 ülke arasında Kolombiya, Pakistan, Uganda ve Almanya yer aldı.

Abone ol

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan 5 ülkeyi açıkladı. Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, “Bu beş ülke cömertçe dünyadaki mültecilerin çoğuna ev sahipliği yapıyor” ifadelerini kullandı. UNCHR'nin listesinde başta Türkiye olmak üzere, Kolombiya, Pakistan, Uganda ve Almanya yer aldı. Türkiye’de UNHCR istatistiklerine göre yaklaşık 4 milyon mülteci bulunurken, dünya genelinde Suriyeli mültecilerin yüzde 98’i Türkiye’de yaşıyor.  

ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları kasımda azaldı
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 2021 AGİ ödemesi kaç para olacak?
Elmalı Barajında korkutan görüntü: suların 4'te 3'ü çekildi
Mansur Yavaş'tan Adıyaman'daki 177 öğrenciye yardım eli
AGİ 2021 kaç para oldu 2021 maaşın içinde mi ödeniyor?
İsmail Saymaz yazdı: Huzurevindeki ölümde iki müdüre soruşturma
RTÜK'ten medyaya '4 günlük kısıtlama' uyarısı: Daha hassas davranılmasını bekliyoruz
Galatasaray'dan Belhanda'nın talebine şok yanıt
Azerbaycan: Dağlık Karabağ’daki saldırıda 1 askerimiz hayatını kaybetti
Nazlı Kayı ailesi kimdir babası ne iş yapıyor zengin mi?
Yorumlar