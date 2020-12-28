Evli eşi çalışmayan 2021 AGİ ödemesi kaç para olacak?

2021 yılı AGİ ödemeleri ne kadar olacak araştırması başladı. Bugün 7 milyon çalışanı ilgilendiren AGİ ödemeleri zamlanacak. Peki evli eşi çalışmayan 2021 yılında ne kadar AGİ alacak? 2020 yılında AGİ 264,87 lira olarak ödenmişti.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren AGİ zammı için son karar bugün açıklanacak. Evli ve bekar çalışanlar için farklı olarak hesaplanan AGİ’de, kişinin eşinin çalışma durumu ve sahip olduğu çocuk sayısı da etkili oluyor. Peki AGİ nedir? 2021 AGİ ne kadar olacak? Merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Asgari Geçim İndirimi yani kısaca AGİ, bir işçinin hem kendisi hem de bakmakla sorumlu bulunduğu kişiler için ödenen bir indirim anlamına gelmektedir. AGİ miktarı, işçinin evli olup olmadığına, çocuğunun olup olmadığına varsa çocuk sayısına ve eşinin çalışma durumuna göre farklılık göstermektedir. Sigortalı bir işte çalışanların en alt seviyede geçimini karşılayacak bölümün hesaplanmasından sonra toplam gelirden çıkarılarak işçinin ödeyeceği vergiden muaf bırakılması anlamına geliyor.

AGİ 2021 zammı asgari ücret oranının açıklanmasının ardından belli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile gelecek hafta, son toplantısı olan 4. toplantısını yapacak. Daha önce yapılan zamda bekar AGİ tutarı 220,73 TL olmuştu. Evli eşi çalışmayan AGİ tutarı ise 264,87 TL idi. Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu AGİ tutarı ise 297.98 TL olarak belirlenmişti. Tutarlar, evli eşi çalışmayan 2 çocuklu için 331,09 TL, evli eşi çalışmayan 3 çocuklu için 375,23 TL olmuştu.

2021 AGİ ne kadar olacak?

Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nun yaptığı son toplantıda TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş ve hafif işlerde çalışanlar için de 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı. Konuyla ilgili olarak çeşitli tahminler de yapılıyor. Asgari ücrette yüzde 20’lik bir artış yapılması halinde 220,73 TL olan asgari geçim indiriminin 264,87 TL’ye çıkacağı tahmin ediliyor. Aynı şekilde yüzde 20’lik bir artış olması durumunda 264,87 TL olan evli ve eşi çalışmayanlar için asgari geçim indiriminin ise 317,84 TL olabileceği tahmin ediliyor.

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL

2020 yılı AGİ dahil asgari ücret tablosu;

AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 2.324,71 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 2.368,85 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 2.401,96 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.435,07 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 2.479,21 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 2.479,21 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 2.479,21 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.324,71 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.357,81 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.390,92 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.435,07 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.457,14 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 2.479,21 TL