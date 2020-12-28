Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları kasımda azaldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti Merkez Bankası, resmi rezerv varlıkları, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,2 azalarak 82 milyar 700 milyon dolar oldu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Kasım 2020 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayınlandı. Buna göre, resmi rezerv varlıkları kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 azalarak 82 milyar 700 milyon dolara düştü. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 0,7 artarak 41 milyar 100 milyon dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 5,1 azalarak 40 milyar dolar oldu.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükleri de dahil döviz çıkışları kasımda yüzde 6,1 artarak 27 milyar 600 milyon dolara çıktı. Bu tutarın 22 milyar 300 milyon doları anapara, 5 milyar 300 milyon doları faizden oluştu.

Net döviz ve altın yükümlülükleri

Bu dönemde, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 63 milyar 400 milyon dolar düzeyinden gerçekleşirken, söz konusu tutarın 27 milyar 600 milyon doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Diğer yükümlülükler

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifleri kapsayan diğer yükümlülüklerden oluştu. Söz konusu yükümlülükler kasımda, bir önceki aya göre yüzde 4,6 artarak 40 milyar 400 milyon dolar oldu.