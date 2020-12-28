Mesut Özil için dev transfer iddiası: Juventus istiyor

İtalyan basını, Juventus'un kadro dışı kalan Mesut Özil için Arsenal ile temasa geçtiğini yazdı.

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Arsenal'da gözden çıkarılan Mesut Özil için dev bir transfer iddiası gündeme geldi. Juventus'a yakınlığıyla bilinen Torino merkezli Tuttosport gazetesi, Juventus'un yıldız futbolcu için Arsenal ile görüştüğünü duyurdu. Juventus, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki futbolcuyu 6 aylığına İngiliz ekibinden kiralamak istiyor.

Torino ekibi, oyuncunun Arsenal'daki 6 aylık ücretinin yarısını ödeyerek transferi bitirmek istiyor. Bu da yaklaşık 4 milyon euro'luk bir ücrete karşılık buluyor.

Arsenal transfere sıcak bakıyor

Arsenal yönetimi ise bir an önce takımdan göndermek istediği Mesut Özil için Juventus'un bu teklifine sıcak bakıyor. Transfer gerçekleşirse Mesut Özil sezonun ikinci yarısında, yıllar sonra yeniden Cristiano Ronaldo ile birlikte forma giyecek.

Yıllık 18,2 milyon euro kazanıyor

Arsenal'da bu sezon hem Premier Lig hem de Avrupa Ligi kadrosuna alınmayan 32 yaşındaki futbolcu Mart ayından bu yana maça çıkmıyor. Mesut Özil, Londra ekibinden yıllık 18,2 milyon euro kazanıyor.