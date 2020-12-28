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Felipe Melo'dan Lionel Messi itirafı: Birçok kez tekmelemek zorunda kaldık

Galatasaray'ın eski Brezilyalı futbolcusu Felipe Melo, Arjantinli yıldız Lionel Messi hakkında konuştu.

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Türkiye'de 4 sezon Galatasaray forması giyen Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi ile milli takımdaki karşılaşmasından bahsetti. Brezilya Milli Takımı ile 22 maça çıkan Felipe Melo, Lionel Messi'ye karşı oynadığı maçlarda çok zorlandıklarını anlattı. Arjantinli süper yıldıza karşı oynamanın zorluğundan bahseden Melo, Messi'yi durdurabilmek için birçok kez tekmelemek zorunda kaldıklarını itiraf etti.

"Ona vurduğunuzda tekrar kalkıyor"                                                                    Lionel Messi'nin tekmeden korkmadığını belirten 37 yaşındaki oyuncu, "Messi özel bir oyuncu. Tekmeden korkmuyor. Ona vurduğunuzda, tekrar kalkıyor ve daha fazlası için oynamaya devam ediyor. Bana göre tarihin en iyi 3 ismi arasında yer alıyor." diye konuştu.

Messi'yi durdurabilmek için sürekli adam değişerek oynadıklarını söyleyen Melo, "O eşsiz bir oyuncu. Brezilya'da ona karşı oynadığımızda, sürekli adam değiştirdik. Aksi taktirde böyle bir oyuncuyu durdurmak imkansız olur." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra ülkesine dönen Melo, kariyerine Palmeiras'ta devam ediyor.

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